TORRE DEL GRIFO: allenamento pomeridiano per il Catania. Condoglianze a Fabio De Luca

Catania in campo nel pomeriggio, oggi, a Torre del Grifo: dopo l’attivazione e un circuito di prevenzione, i rossazzurri si sono dedicati ad approfondimenti in fase di possesso palla. In chiusura, partitella. Domani, in programma una doppia seduta. Da registrare un lutto in casa rossazzurra. La nostra redazione si unisce al dolore di Fabio De Luca, responsabile area web e grafica del Calcio Catania, colpito dalla scomparsa del padre. Sentite condoglianze alla famiglia.

