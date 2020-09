TORRE DEL GRIFO: doppia seduta di lavoro in vista del Notaresco

Il Catania ha svolto oggi, a Torre del Grifo, due sedute d’allenamento verso il confronto di mercoledì sera in Coppa Italia col Notaresco: in mattinata, lavoro di forza ed esercitazioni tattiche differenziate per reparti; nel pomeriggio, sessione tecnica e di possesso palla, seguita da approfondimenti in contrapposizione tattica e da una partitella. Festeggiata una ricorrenza in casa rossazzurra: il terzino pugliese Giovanni Pinto, che ha totalizzato finora 33 presenze mettendo a segno un gol con la maglia del Catania, ha compiuto 29 anni.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***