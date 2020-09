VERSO CATANIA – NOTARESCO: gli abruzzesi scaldano i motori in vista del match

Mercoledì sera, Catania e Notaresco in campo per il primo turno eliminatorio di Coppa Italia. Sarà la prima uscita stagionale ed entrambe le squadre ci tengono a far bella figura. Il Notaresco, formazione iscritta al campionato di Serie D, continua a lavorare con grande impegno ed applicazione in vista del confronto che si disputerà allo stadio “Angelo Massimino”. Negli ultimi giorni gli abruzzesi hanno sostenuto due amichevoli molto utili per testare ulteriormente schemi e uomini.

Nel primo caso il Notaresco ha riportato una sconfitta per 4-1 al cospetto dell’ambiziosa Sambenedettese in cui milita l’ex rossazzurro Maxi Lopez. I prossimi avversari del Catania hanno giocato bene nella prima frazione, creando diverse occasioni e buone trame di gioco. Nella ripresa, poi, è uscito fuori il tasso tecnico maggiore della Samb con il già citato Maxi Lopez e Lescano in evidenza. Di Frulla l’unica realizzazione del Notaresco. Botta (doppietta), Rocchi e Panaioli a segno per la Sambenedettese.

Questo pomeriggio, invece, l’allenamento congiunto con il Real Giulianova disputato al “Rubens Fadini” si è concluso sul 2-1 in favore dei rossoblu. Nel primo tempo la rete di Bianciardi. Dopo l’intervallo, pari giuliese con Demoleon e marcatura decisiva di Dos Santos.

