TORRE DEL GRIFO: primo allenamento verso il Notaresco

Il Catania ha svolto oggi pomeriggio, a Torre del Grifo, il primo allenamento in vista dell’esordio stagionale, in programma mercoledì 23 settembre alle 19.00, al “Massimino”: in occasione del primo turno eliminatorio della Coppa Italia 2020/21, i rossazzurri sfideranno il San Nicolò Notaresco. Nel programma odierno, dopo una sessione di prevenzione, esercizi di core stability e mobilità articolare, seguiti da approfondimenti in fase di possesso palla, lavoro tattico e partitella. La preparazione proseguirà domani con una doppia seduta. Da domenica a martedì, in campo ogni giorno alle 17.00.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***