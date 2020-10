CALAPAI: “Stiamo dimostrando di che pasta siamo fatti. Mentalità da C. Maldonado bel giocatore”

Intervenuto nel corso della trasmissione televisiva Corner, su Telecolor, il terzino destro Luca Calapai elogia la mentalità acquisita dalla squadra e guarda avanti con fiducia:

“Si è creato un gruppo che riesce a sopperire alle difficoltà. Ho avuto un problema fisico che mi ha impedito di giocare mercoledì, ci sono tante gare ravvicinate ma il mio mancato utilizzo è stata più una scelta del mister. Avevo giocato due giorni prima, un cambio ci poteva stare. E’ tutto nuovo, con i compagni ci conosciamo da poco ma posso dire che siamo già a buon punto, essendo ragazzi votati al sacrificio. Ci siamo calati subito nella mentalità della Serie C, come già accaduto con Lucarelli soprattutto nei Play Off”.

“C’era stato un interessamento della Ternana nei miei confronti, però qui ho un contratto e quindi ho scelto di rimanere. Raffaele? Ti colpisce subito il fatto che sia una persona molto determinata e dedita al lavoro. Ha trovato una squadra disposta a lavorare sodo, com’è giusto che sia. Corriamo tutti insieme ed è molto importante questo in un campionato difficile come la C. La mentalità deve essere questa, se c’è da rinviare un pallone fuori bisogna farlo. Ad esempio soprattutto in gare come Monopoli serve la concretezza. Virtus Francavilla, Bari e Ternana? Giocheremo tre partite ogni due giorni, si saprà molto su chi siamo ma dalle prime partite abbiamo già dimostrato di che pasta siamo fatti ed il percorso che vogliamo mantenere nel proseguo della stagione”.

“La mancata convalida del gol del 2-0 contro la Juve Stabia? Mi stavo riscaldando, ero proprio in linea. Dopo la partita gli assistenti si saranno accorti che la palla era nettamente dentro. E’ normale che sul 2-0 l’avresti chiusa nel primo tempo e la gara sarebbe stata un attimino diversa, saresti entrato in campo con un’altra testa nella ripresa. I tifosi? Dispiace che in questo periodo storico non possano essere allo stadio, sarebbe stato due volte più bello fare queste vittorie con l’atmosfera che si è creata nella squadra. E’ un peccato. Maldonado? Posso solo parlarne bene. Ragazzo eccezionale, avrete modo di vederlo in campo. E’ veramente un bel giocatore. Siamo contenti che il tesseramento sia andato a buon fine. Gli abbiamo fatto i complimenti, è bello averlo con noi”.

