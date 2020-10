CATANIA – CATANZARO: danneggiamento autobus, 37 tifosi giallorossi rinviati a giudizio

Sono stati citati a giudizio dalla Procura di Catania 37 tifosi del Catanzaro che l’11 novembre del 2018 si sono recati in Sicilia per assistere alla partita Catania-Catanzaro. Dovranno presentarsi davanti al giudice monocratico di Catania il prossimo 28 aprile per rispondere di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento.

Secondo l’accusa uno dei tifosi citati a giudizio, Andrea Talotta, durante il percorso in autobus, sbattendo i pugni sulla porta di vetro di sicurezza del posto guida, gridava rivolto al conducente: “Ti ammazzo e ti butto dall’autobus se non apri la bussola quando ti dico io, non mi interessa quello che ti dice la Polizia, tu apri quando dico io, idiota come tutti i catanesi”. Dopo l’apertura della portiera Talotta costringeva l’autista a marciare così per le vie cittadine. Tutti i tifosi sono accusati di danneggiamento per avere devastato, con calci e pugni, ogni oggetto all’interno del mezzo e avere frantumato un vetro divisorio. Parti offese sono stati riconosciuti il conducente dell’autobus e l’Amt di Catania.

