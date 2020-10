EX ROSSAZZURRI – Polito: “Tra un mese si vedrà la mano dell’allenatore, il Palermo non ha uno squadrone…”

Ai microfoni di Radio Punto Nuovo, l’ex rossazzurro Ciro Polito si sofferma sulla lotta promozione nel girone C di Serie C:

“Con Braglia, l’Avellino parte con un punto di vantaggio su tutte le altre, magari tranne a Bari e Ternana che secondo me ad oggi hanno sempre qualcosa di più. Ma al terzo posto ci metto l’Avellino. La Juve Stabia è un pò altalenante. Come ho detto in passato, non penso sia un campionato con chissà quali qualità. Ci sono sempre quelle 4-5 squadre attrezzate, non 10. Come piazze, certamente, c’è tanto blasone, ma di squadre fortissime non ne vedo, tolte quelle note. Il Palermo per dire, non è quello squadrone che si vuol far passare, è una piazza straordinaria, ma in attacco in particolare non è che mi fa impazzire. La Juve Stabia avanti ha comunque un Cernigoi, un signor attaccante. Le squadre le inizieremo a vedere tra un mese, dove si vedrà la mano dell’allenatore, che in Serie C e B vale tantissimo”.

