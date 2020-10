MAGRI’ (Pres. Virtus Francavilla): “Non sono preoccupato, la fortuna girerà presto dalla nostra parte

C’è amarezza nelle parole di Antonio Magrì, presidente della Virtus Francavilla, intervenuto ai microfoni di tuttocalciopuglia.com dopo la sconfitta rimediata in extremis con la Juve Stabia:

“Sono amareggiato come tutti per la sconfitta ma non sono per niente preoccupato, anzi. In questo periodo sembra girarci tutto storto, dai risultati immeritati ai numerosi infortuni, ma sono sicuro che la fortuna inizierà a girare presto anche dalla nostra parte. Ai ragazzi non mi sento di rimproverare nulla, chi ha visto la partita può confermare che abbiamo affrontato una squadra forte a casa loro a viso aperto meritando ampiamente di portare a casa l’intera posta. Finora abbiamo raccolto molto meno di quanto meritavamo, dobbiamo essere tutti uniti e dare fiducia a questo gruppo. Ormai è una costante che iniziamo il campionato in salita però poi col tempo recuperiamo e ci prendiamo le nostre soddisfazioni”.

