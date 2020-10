CATANIA SOCIAL – Izco: “Rialziamo la testa tutti insieme, siamo il Catania!”

Due sconfitte consecutive, ma il Catania non può e non deve demoralizzarsi. Il centrocampista Mariano Izco, che lunedì sera ha indossato la fascia di capitano al “San Nicola”, sprona l’ambiente – via social – a guardare avanti con fiducia, archiviando la serie negativa di risultati:

“Il campionato è lungo, non saranno due sconfitte a demoralizzarci. Prendiamo quanto di buono abbiamo fatto ieri nel primo tempo come base da cui ripartire e analizziamo quello che abbiamo sbagliato nel secondo per migliorare. Rialziamo la testa, tutti insieme. Siamo il Catania!”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***