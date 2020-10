CAMPIONATI GIOVANILI: stop dalle Under 13 Pro alle Under 18, la Primavera non si ferma

La Figc settore giovanile e scolastico, visto il decreto del 24 ottobre 2020 del Presidente del Consiglio, dispone la sospensione di tutti i campionati giovanili under nazionali. Prosegue regolarmente, invece, il torneo Primavera.

Sospese, nel dettaglio, le gare in programma dal 31 ottobre al 24 novembre dei campionati nazionali Under 18, Under 17, Under 16 e Under 15 riservati alle società di Serie A e B, Under 17, Under 16 e Under 15 riservati alle società di Serie C, Under 17 e Under 15 Femminile, Under 14 Pro e Under 13 Pro, confermando nel contempo la possibilità per le società di effettuare, ove consentito, le sedute di allenamento nel rispetto delle indicazioni previste dai protocolli federali vigenti.

