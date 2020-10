EX ROSSAZZURRI IN GOL: decisivi anche Nicastro e Boateng, vento in poppa per Di Molfetta

Nel recente turno di campionato tra i professionisti, diversi ex calciatori del Catania sono entrati nel tabellino dei marcatori fornendo un importante contributo alla causa. In Serie B, l’argentino Lucas Castro al 94′ decide la vittoria della Spal sul Vicenza per 3-2. Kingsley Boateng, giocatore ora in forza alla Fermana, regala i tre punti alla sua squadra nel girone B di Lega Pro a Imola. Nel medesimo raggruppamento, super Francesco Nicastro con una doppietta stende il Sudtirol nello scontro diretto. Molto bene anche Davide Di Molfetta che, con un gol (il secondo in due partite), contribuisce al successo esterno del Mantova sul Fano. Fabio Scarsella partecipa attivamente al 3-0 della Feralpisalò contro il Ravenna, siglando la terza marcatura dell’incontro. Nel girone C, infine, Riccardo Maniero realizza le sue prime reti con la maglia dell’Avellino, trascinando gli irpini con una doppietta nel 3-1 inflitto alla Casertana.

