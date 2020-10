EX ROSSAZZURRI: Maxi Lopez decide la prima vittoria in campionato della Samb

Primo colpo da tre punti in campionato per l’ambiziosa Sambenedettese del patron Serafino. Marchigiani che festeggiano il successo casalingo nella seconda giornata del girone B di Serie C al cospetto del Gubbio. Lo fanno imponendosi per 2-1 e l’ex attaccante del Catania Maxi Lopez si è rivelato decisivo nell’economia della gara, andando a segno con un preciso diagonale mancino al 15′ della ripresa. L’argentino, gol a parte, è stato tra i migliori in campo mettendosi al servizio della squadra e muovendosi con efficacia su tutto il fronte offensivo. La prima gioia in campionato per la Samb porta, dunque, la firma di Maxi Lopez.

