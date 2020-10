EX ROSSAZZURRI: Pozzebon torna in Serie D

Esperienza professionale in Serie D per un volto noto ai tifosi rossazzurri avendo indossato la maglia del Catania qualche anno fa. Demiro Pozzebon ha accettato la proposto del Bitonto. Per l’attaccante romano classe ’88 non è la prima volta in Puglia, avendo vestito la maglia del Bari in D nella stagione 2018/2019. Pozzebon ha già svolto i primi allenamenti agli ordini di mister Nicola Ragno e sarà subito disponibile per la gara di domenica contro la Molfetta Calcio.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***