GHIRELLI (Pres. Lega Pro) sbotta: “Disservizi Eleven Sports, irritazione altissima. Chiedo umilmente scusa ai tifosi”

Si sono registrati nuovi problemi nella trasmissione delle partite di Serie C, nella giornata di oggi, da parte di Eleven Sports. Il Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli prende posizione:

“Ci siamo attivati immediatamente per avere urgenti e precise risposte anche per il futuro, da parte di Lega Pro l’irritazione è altissima e non ci limiteremo a chiedere semplici spiegazioni. Questo episodio mi costringe a chiedere umilmente scusa ai nostri tifosi, faremo tutto ciò che è in nostro potere per consentire di continuare a seguire la propria squadra del cuore. L’impossibilità di far accedere il pubblico allo stadio ci carica di una responsabilità ancora maggiore: assicurare la visione delle partite senza alcuna difficoltà di trasmissione”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***