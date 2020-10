ACCADDE OGGI (Video): 11 ottobre 2015, il Catania di Pancaro travolgente al “Massimino” contro il Catanzaro

11 ottobre 2015, sesta giornata del girone C del campionato di Lega Pro. Il Catania di Pancaro affonda il Catanzaro in uno stadio “Angelo Massimino” contenente circa 12mila spettatori. Sul rettangolo di gioco non c’è partita. Etnei scatenati che già al minuto 8 si portano in vantaggio con Calderini. Prima dell’intervallo, spazio anche ai gol di Calil e Musacci. Al 57’ pure Falcone entra nel tabellino dei marcatori. Al 90’ l’arbitro “regala” un calcio di rigore ai giallorossi, trasformato da Razzitti per il definitivo 4-1 che rende un pò meno amara la sconfitta per i calabresi. Catania che centra il sesto risultato utile di fila, attraversando un periodo molto positivo.

TABELLINO PARTITA

CATANIA (4-3-3): Bastianoni; Parisi, Bergamelli, Pelagatti, Nunzella; Castiglia, Musacci (64° Agazzi), Scarsella; Russotto (50° Falcone), Calil (76° Barisic), Calderini. All. Pancaro.

CATANZARO (3-5-2): Scuffia; Ricci, Squillace, Maita (74° Selvatico); Moi, Priola, Giampà, Agnello, Razzitti, Taddei (64ç Foresta), Mancuso (84° Ingretolli). All.D’Urso.

Arbitro: Pierantonio Pierotti di Legnano.

Ammoniti: Ricci (CZ); Pelagatti (CT)

MARCATORI: 9’Calderini, 24’Calil, 40′ Musacci, 58’Falcone (CT); Razzitti (CZ).

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***