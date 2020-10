INFERMERIA: Pinto unico rossazzurro sulla via del recupero in vista di Francavilla

Come riportato nei giorni scorsi, dovrebbe essere il solo Giovanni Pinto a recuperare in tempo per la prossima sfida di campionato. Il Catania, lo ricordiamo, non disputerà la 4/a giornata poichè il Trapani è stato escluso dal torneo e, pertanto, i rossazzurri affronteranno la Virtus Francavilla in terra di Puglia domenica 18 ottobre. Bisogna ancora attendere per il centrocampista Jacopo Dall’Oglio, che comunque potrebbe rientrare a fine mese, mentre il portiere Antonio Santurro dovrebbe rimanere fermo ai box fino a novembre.

