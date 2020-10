MERCATO: ultimi giorni di tempo per cedere al Bisceglie Noce e Arena

Il difensore Mario Noce e Alessandro Arena sono in lista di partenza. E’ stato lo stesso Direttore dell’Area Sportiva Maurizio Pellegrino a confermare l’esistenza di trattative con il Bisceglie per le cessioni in prestito di entrambi i profili. Trasferimento a titolo temporaneo perchè il Catania crede nelle potenzialità dei due giocatori e ritiene opportuno concedergli l’opportunità di farsi le ossa altrove in Serie C. Per concludere le operazioni col Bisceglie, però, c’è tempo fino alle ore 20.00 di lunedì 12 ottobre, data in cui scadrà la proroga sul calciomercato per le società riammesse e ripescate.

