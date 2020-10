CATANIA: è il momento di ricaricare le pile. Chi recupererà a Francavilla?

A causa dell’esclusione del Trapani dal campionato, sabato il Catania non scenderà in campo come originariamente previsto. Significa che i rossazzurri potranno tirare il fiato ed avranno maggiore tempo per preparare i successivi impegni stagionali. Tre importanti banchi di prova attendono l’Elefante rispettivamente con Virtus Francavilla, Ternana e Bari. In vista della gara di Francavilla Fontana fissata per domenica 18 ottobre, non sarà sicuramente disponibile il portiere Antonio Santurro. Molto probabilmente darà forfait anche il centrocampista Jacopo Dall’Oglio, che ha riportato una distrazione muscolare. In fase di recupero invece il laterale sinistro Giovanni Pinto, che potrebbe tornare a disposizione in tempo per la trasferta di Francavilla Fontana.

