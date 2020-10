Rinforzo in arrivo per il Catania. L’attaccante classe 1997 Michele Emmausso si appresta a lasciare la Vibonese: secondo quanto raccolto dalla redazione di tuttoc.com, il giocatore firmerà nelle prossime ore un contratto di durata triennale. La società rossazzurra piazza un bel colpo, visto che il giocatore era richiesto anche in Serie B. Nella passata stagione Emmausso ha siglato 9 gol totalizzando 25 presenze in rossoblu.

