MERCATO: Catania, Lucarelli rispetta la parola data

Spesso c’è tanta ipocrisia e falsità nel calcio, come nella vita. Esistono, tuttavia, anche testimonianze di rispetto che meritano di essere menzionate. Durante la sessione di calciomercato recentemente conclusa, più di un giocatore del Catania avrebbe potuto fare comodo alla Ternana. Luca Calapai, Giovanni Pinto e Kevin Biondi rappresentano profili particolarmente graditi al tecnico umbro Cristiano Lucarelli. Come anticipato da quest’ultimo nelle battute iniziali del calciomercato, però, la Ternana non ha prelevato alcun giocatore del Catania. “Anche se a Catania possono esserci 2-3 profili molto importanti per la categoria – disse – ribadisco che preferirei guardare altrove perchè si corre sempre il rischio di creare delle polemiche in un momento magari economicamente non facile per il Catania. Nessun tentativo di saccheggio”. Lucarelli ha dimostrato di rispettare la parola data.

