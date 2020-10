MERCATO: Catania, sfuma definitivamente Bellodi. Va all’Alessandria

Contatti che erano stati intensificati nei giorni scorsi con il Milan per Gabriele Bellodi. Il difensore, che nella passata stagione ha disputate due partite in B col Crotone e l’anno prima 30 con l’Olbia nel girone A di Serie C, tuttavia non sposerà il progetto Catania. L’intesa non è stata perfezionata, è riuscita a spuntarla l’Alessandria, scatenata sul mercato e che l’ex rossazzurro Edoardo Blondett ha definito come il suo “Real Madrid“. Vent’anni appena compiuti, Bellodi approda in Piemonte con la formula del trasferimento a titolo temporaneo biennale con opzione dell’Alessandria e controopzione dei rossoneri.

