MERCATO – Ex rossazzurri: Di Grazia, il Pescara lo propone a più società

Reduce da un’annata poco fortunata per via dei problemi fisici riscontrati, l’attaccante catanese Andrea Di Grazia scalpita per scendere in campo con continuità. Il Pescara proprietario del cartellino sta provando ad inserire l’ex rossazzurro in possibili trattative con società partecipanti al campionato di Serie C. Detto nei giorni scorsi del Perugia, nelle ultime ore gli abruzzesi potrebbero dare il via libera alla cessione di Di Grazia al Cesena. Valutazioni in corso. In ogni caso il ragazzo classe 1996 necessita di giocare per acquisire minutaggio dopo essere rimasto a lungo fermo ai box.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***