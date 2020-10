MERCATO: l’ex Catania Di Grazia è rimasto al Pescara, pronto a dare un calcio alla sfortuna

Circa mezz’ora di partita contro il Chievo Verona, poi nessun’altra presenza in questo campionato di Serie B con la maglia del Pescara per Andrea Di Grazia. Un 2020 davvero da dimenticare. L’attaccante catanese, rimasto a lungo fermo ai box per problemi fisici nella passata stagione, quest’anno è ripartito con un nuovo infortunio muscolare che gli ha precluso la possibilità di trasferirsi altrove per giocare con continuità. Contatti si sono registrati anche con il Catania, ma le condizioni fisiche non hanno convinto la società etnea. Idem altri club di Serie C, come il Cesena. Di Grazia è rimasto al Pescara, sperando quanto prima di tornare in pista.

