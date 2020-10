PAROLA AI TIFOSI – Liotrizzati: “Mercato Catania da 7 pieno”

Giungono parole positive da parte della tifoseria rossazzurra. I Liotrizzati, noto gruppo di tifosi che seguono tradizionalmente il Catania dalla Curva Sud del “Massimino”, elogia le strategie di mercato sviluppate dal club dell’Elefante:

“Si è concluso ieri sera un calciomercato lungo e complicato. Lo diciamo da subito, per noi è stato un calciomercato da 7 pieno. Perché nonostante le situazioni economiche delicate, nonostante tutto il disagio provocato dalla situazione covid, Maurizio Pellegrino è riuscito non solo ad allestire quanto più possibile un mercato a misura dell’allenatore, ma ha anche piazzato dei colpi abbastanza interessanti, ingaggiando giocatori di categoria (vedi Tonucci o Sarao) e giovani di ottime prospettive. Ma quello che balza all’occhio è stato il non aver preso nomi altisonanti con stipendi folli, come in passato. Un calciomercato di sostanza, dove ha fatto di necessità virtù. Davvero un gran bel lavoro, che poi se darà i frutti sperati lo potremo sapere solo a campionato in corso”.

