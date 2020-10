PAROLA AI TIFOSI – Liotrizzati: “Visti tutti i limiti della rosa. Forza Catania, piano piano torneremo grandi”

I Liotrizzati, noto gruppo di tifosi che seguono tradizionalmente il Catania dalla Curva Sud del “Massimino”, commentano la pesante sconfitta di Bari:

“Inutile divagare sugli aspetti tecnici di ieri sera. La partita sembrava preparata bene, e si è visto un primo tempo giocato bene, anche se con varie sbavature. Dopo il gol del 2-1 barese, un crollo verticale, insensato. Un harakiri sportivo che ha coinvolto tutta la squadra, subentrati e non, sfilacciando i reparti e facendo dilagare i pugliesi. Un vero peccato non aver dato fondo a tutta la concentrazione che avevano e aver osato di più. Ma parliamoci chiaro, ieri si sono visti tutti i limiti di questo organico. Chista è a zita e non è colpa di nessuno, si fa quel che si può, adesso si deve trovare solo la chiave per capire questo improvviso calo caratteriale e mentale. Forza Catania, piano piano torneremo grandi!”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***