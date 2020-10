CATANIA: da Vibo Valentia a Bari, passivo di oltre tre gol un anno dopo

Più di tre gol sul groppone. Era accaduto al Catania per l’ultima volta un anno fa, 20 ottobre 2019, nella nefasta trasferta di Vibo Valentia che portò all’esonero di Andrea Camplone, con i rossazzurri spazzati via dalla Vibonese per 5-0. Un Catania inesistente sul rettangolo verde, con la testa altrove e che venne umiliato dalla grinta e dalla freschezza atletica dei calabresi. Lunedì sera, in Puglia, nuova batosta con il poker calato dal Bari anche se nel contesto di una gara che ha visto gli etnei fare molto bene nel primo tempo per poi crollare sotto il colpi dei biancorossi nella ripresa, pagando a caro prezzo gli errori grossolani commessi.

