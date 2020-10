La Ternana di Lucarelli, impegnata sabato contro il Potenza allo stadio “Liberati” per la 5/a giornata del girone C di Serie C, non potrà disporre di Peralta, Diakitè e Celli. Giocatori importanti, gli ultimi due salteranno anche il successivo confronto di campionato col Catania, fissato per mercoledì a Lentini. Peralta, invece, ha riportato una contusione ad Avellino ma potrebbe smaltirla in tempo per la trasferta in Sicilia.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***