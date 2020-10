SETTORE GIOVANILE: Russo allena l’Under 17, D’Ignoti l’Under 15. Domenica esordio a Vibo Marina

Domenica 4 ottobre, allo stadio “Roberto Marzano” di Vibo Marina, inizierà ufficialmente la stagione delle nostre squadre under 17 e under 15: il Catania affronterà i pari età della Vibonese nelle due gare valevoli per la prima giornata dei gironi “G”, completati da Bari, Catanzaro, Monopoli, Palermo, Trapani e Virtus Francavilla.

Per la seconda annata consecutiva, l’under 17 dell’Elefante sarà diretta da Orazio Russo, da decenni preziosa espressione del Calcio Catania in campo e in panchina: per i giovani rossazzurri, fischio d’inizio alle 16.00.

Alla guida dell’under 15 etnea, che scenderà in campo alle 14.00, l’allenatore Vincenzo D’Ignoti, reduce da un’esperienza biennale nel settore giovanile della Sicula Leonzio.

Staff tecnico Catania Under 17:

Allenatore – Orazio Russo

Allenatore dei portieri – Raffaele Greco

Preparatore atletico – Giuseppe Finocchiaro

Team Manager – Silvio Lo Sauro

Staff tecnico Catania Under 15:

Allenatore – Vincenzo D’Ignoti

Allenatore dei portieri – Alberto Morabito

Preparatore atletico – Michael Grimaldi

Team Manager – Orazio Cangemi

