SERIE C: liste ufficialmente a 24+1. Ghirelli (Pres. Lega Pro): “Siamo il calcio che fa bene al Paese”

Si è tenuta l’Assemblea della Lega Pro in video-conferenza, che si è aperta con gli aggiornamenti del Presidente Ghirelli.

“La preoccupazione è forte, in particolare, per la tenuta economico-finanziaria dei club – ha detto Francesco Ghirelli, Presidente Lega Pro – e col passare del tempo si può arrivare al collasso. Abbiamo seguito tutte le procedure per garantire la sicurezza e la nostra attenzione per la salute non è mai venuta meno né è mai stata messa in discussione. Nei giorni scorsi, con il supporto del Comitato 4.0, che è diventato un soggetto politico ascoltato e di confronto, abbiamo scritto ai Ministri Spadafora e Speranza e al Presidente Bonaccini. La nostra richiesta, che unisce quella di altri sport presenti nel Comitato è: o si va verso una riapertura graduale degli stadi, nel rispetto della salute, o è necessario intervenire tempestivamente a livello finanziario sullo sport perché altrimenti si arriva al crac”.

E’ stato votato con un solo voto contrario l’accordo con l’AIC (le liste per la Serie C sono state portate a 24 giocatori. Le società, inoltre, potranno indicare un solo calciatore professionista – giovane professionista – nato successivamente al 1 gennaio 2001, da poter utilizzare nelle gare ufficiali di campionato, senza che lo stesso venga inserito tra i 24 calciatori).

===>>> Liste e minutaggi, il nuovo regolamento (formato PDF)

Nel corso dell’Assemblea si sono tenute le votazioni per l’approvazione delle percentuali per la ripartizione della mutualità generale ex D. Lgs 9/2008. La ripartizione, che è stata approvata, è di supporto, in particolare, all’attività per lo sviluppo dei settori giovanili, alla formazione e utilizzo giocatori convocabili dalle Nazionali e Rappresentative e di sostegno per investimenti sugli impianti sportivi. E’ previsto, inoltre, un contributo per i risultati del settore giovanile.

E’ stata approvata, infine, la modifica al regolamento del minutaggio dei giovani per la stagione 2020-2021, che prevede la suddivisione delle risorse per gironi.

“Sono orgoglioso di essere il Presidente della C – ha concluso Ghirelli – è stato un dibattito serio anche sui temi di differenziazione, condotto con stile e ascolto reciproco. Siamo veramente il calcio che fa bene al Paese”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***