TACOPINA: “Largotta e Gardini dentro il progetto Catania. Scriveremo un nuovo capitolo. Raffaele really good, Pellegrino e Guerini mi piacciono”

Acquisirá il 100% delle quote del Calcio Catania o parte di esse? Vedremo. Intanto l’avvocato statunitense Joe Tacopina concede un’intervista molto interessante a goal.com, parlando della città etnea e del progetto rossazzurro che intende portare avanti. Ecco le dichiarazioni più significative:

“È una città bellissima, emozionante. Mia madre è nata in Sicilia e mi sono sempre sentito molto legato a questa terra. Noi siamo qui per scrivere un altro capitolo della storia del Catania e, partendo dal basso, lo scriveremo di nostro pugno. La programmazione è importante, ma i soldi servono. Serve investire, investire e investire. Per vincere il campionato di Serie C e per conquistare poi la promozione in A. È inutile negarlo”.

“Torre del Grifo è un centro sportivo incredibile, straordinario, non credo ce ne siano tanti del genere. Ma deve essere anche una fonte di guadagno per il club e farò il possibile affinché lo diventi. Ho un progetto molto chiaro e in questo mi aiuterà il mio amico e partner Sean Largotta, che sarà il responsabile dello sviluppo di Torre del Grifo. Sean è il fondatore di Crown Group Hospitality, che possiede ristoranti e locali a Londra, a Manhattan e non solo. Mi affiderò a lui”.

“Nuovo stadio? Non subito, perché il Massimino comunque non è affatto un brutto stadio, anzi. E poi so che lì dentro c’è tanta storia, non sono uno di quelli che dimentica la storia facilmente. Tuttavia staremo al passo coi tempi: il Massimino per il momento va bene, ma nei prossimi anni l’idea sarà quella di pensare anche a costruire un nuovo stadio“.

“Giovanni Gardini? Sì, e il fatto che una persona che ha lavorato con Inter e Lazio sia così entusiasta di lavorare al Catania mi fa capire una volta di più le grandi potenzialità che ci sono. Maurizio Pellegrino e Vincenzo Guerini? Li ho incontrati e sono due persone che mi sono piaciute. Le persone brave e capaci continueranno a far parte del Catania. Se mi piace Raffaele? Moltissimo. È really really really good. Mi piace davvero tanto il suo stile di gioco”.

“Sono diventato presidente del Bologna nel 2014 e a fine stagione siamo andati in A. Poi, l’anno dopo, ho vinto il campionato di Serie D col Venezia. L’anno dopo ancora, insieme a Pippo Inzaghi, abbiamo vinto quello di Serie C e siamo tornati in B. Quindi in tre anni ho fatto tre promozioni, in tre campionati diversi. È un record, credo. Farò come ho fatto quando ero a Bologna in quello che rappresenta l’anno più bello della mia vita. Trascorrerò a Catania il 50% del mio tempo. Vivrò per metà del tempo negli Stati Uniti, dove svolgo le mie mansioni da avvocato, e per l’altra metà a Catania“.

