DA ‘LA SICILIA’ – Tutta la soddisfazione di Raffaele, Sarao e Albertini dopo la vittoria di Francavilla

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Il quotidiano riporta alcune dichiarazioni del tecnico Giuseppe Raffaele, di Manuel Sarao e Alessandro Albertini, protagonisti nella vittoria del Catania a Francavilla Fontana.

Raffaele non si dice soddisfatto dei primi venti minuti ma valorizza i tre punti ottenuti sul campo di una squadra molto solida, elogiando in particolare la prova di Emmausso e della difesa: “Sono soddisfatto per Emmausso, migliorerà gara dopo gara. Aspettiamo presto Reginaldo. Resistenza e impegno da parte di tutti, Martinez è stato bravo a parare”.

Sarao è ovviamente felice per il gol e la vittoria: “Sapevo benissimo che per il Catania sarebbe stato un confronto complicato. Siamo un gruppo compatto, pensiamo gara dopo gara vincendo il più possibile”.

Albertini, anch’egli ex di turno, afferma invece che “siamo in sintonia totale con l’allenatore. una squadra operaia. E’ uno svantaggio tornare in bus e stanchi da questa trasferta, ma affronteremo la Ternana con grande determinazione”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***