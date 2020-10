TORRE DEL GRIFO: ultima seduta settimanale, martedì avvio preparazione Virtus Francavilla-Catania

Il Catania ha svolto oggi pomeriggio, a Torre del Grifo, l’ultima seduta d’allenamento settimanale: in avvio, prevenzione ed esercizi di core stability in palestra. In campo, per i rossazzurri, “navette” con cambi di direzione e lavoro tecnico-tattico differenziato per reparti. Martedì 13 ottobre, alle 15.30, in calendario l’avvio della preparazione in vista della sfida alla Virtus Francavilla, in programma domenica 18 ottobre alle 15.00 allo stadio “Giovanni Paolo II” e valevole per la quinta giornata di campionato.

