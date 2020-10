CURIOSITA’: quando Piccolo festeggiò una vittoria rotonda contro il Catania

Gran colpo di mercato, quello messo a segno dal Catania perfezionando l’ingaggio dell’attaccante classe 1988 Antonio Piccolo. Mister Giuseppe Raffaele farà affidamento anche sul suo estro per mettere in apprensione le difese. Il Catania è una squadra che Piccolo, ovviamente, conosce per tradizione e blasone ma che ha incontrato una sola volta da avversario in carriera. Ci riferiamo al 17 gennaio 2015. Ricordi di un’annata assai deludente per i rossazzurri che, nel campionato di Serie B con Dario Marcolin all’esordio sulla panchina etnea, furono travolti dalla grinta e dalla corsa della Virtus Lanciano. In Abruzzo vinsero nettamente i padroni di casa. Il 3-0 mise a nudo le pecche della fase difensiva catanese con Nicolas Spolli e compagni in evidente difficoltà. Piccolo non entrò nel tabellino dei marcatori, ma diede comunque il suo valido contributo alla causa abruzzese festeggiando un risultato clamoroso.

