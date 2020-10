TORRE DEL GRIFO: allenamenti ripresi, si valutano le condizioni fisiche degli acciaccati

Il Catania ha svolto il primo allenamento in vista della sfida al Bari, in programma lunedì alle 21.00 allo stadio “San Nicola”. I calciatori scesi in campo mercoledì sera a Lentini hanno svolto oggi una sessione di scarico muscolare in palestra; lavoro aerobico per gli altri rossazzurri disponibili. Domani e sabato, rossazzurri in campo alle 15.30. Domenica, partenza per la Puglia. Dovrebbe recuperare in tempo Tonucci, forse pure Dall’Oglio. Ancora in dubbio Piccolo, alle prese con una distrazione muscolare. Reginaldo salterà anche Bari, essendo ancora positivo al Covid-19. Sarao e Rosaia, già non al meglio per la Ternana, avranno il tempo di ristabilirsi pienamente.

