VERSO MONOPOLI – CATANIA: da Bastrini a Sarao, la sfida degli ex

Sono sei gli ex attuali delle due squadre, quando si avvicina il confronto di campionato tra Monopoli e Catania allo stadio “Vito Simone Veneziani”. L’estremo difensore Jacopo Furlan conserva un ricordo positivo dell’esperienza pugliese vissuta nel 2017, quando venne ceduto in prestito via Bari. Adesso è in uscita dal Catania e, se non riuscirà a trovare nuova sistemazione, non farà comunque parte del progetto tecnico.

Alessandro Gatto torna a Monopoli da avversario avendo maturato esperienza in biancoverde nella stagione 2016/17 con 7 gol all’attivo su un totale di 37 gare disputate tra campionato e Coppa Italia Serie C. Un altro attaccante che ha vestito la maglia del Monopoli ed è stato vicino ad arrivare in doppia cifra è Manuel Sarao, con 9 centri nel torneo di Lega Pro 2017/18.

L’allenatore del Monopoli Giuseppe Scienza, invece, fu tra il 1988 ed il 1990 calciatore rossazzurro ricoprendo il ruolo di centrocampista (è stato anche capitano della squadra). Il difensore classe 1983 Alessandro Bastrini è tornato in questi giorni al Monopoli, appena in tempo per affrontare il Catania, squadra in cui ha militato per due stagioni qualche anno fa. Infine menzioniamo il terzino sinistro Giovanni Pinto. Oltre 100 presenze in biancoverde per un giocatore che ha dato tanto alla causa monopolitana.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***