VERSO MONOPOLI – CATANIA: da partner d’attacco ad avversari, Gatto e Montero si ritrovano al “Veneziani”

16 gol in due, di cui 7 Alessandro Gatto. In un contesto di squadra assai deficitario, la scorsa stagione gli attaccanti Alvaro Montero e Gatto hanno provato a risollevare le sorti del Bisceglie. Nonostante il valido contributo realizzativo offerto da entrambi, sul campo la formazione pugliese non è riuscita ad evitare la retrocessione. In compenso, però, oggi i tifosi biscegliesi possono festeggiare la riammissione in C. Ma Montero e Gatto non fanno più parte della rosa del Bisceglie, avendo preso strade diverse.

Il primo, spagnolo classe 1989, è rimasto in Puglia accettando la proposta del Monopoli. Gatto, pugliese di nascita (è di Taranto), ha invece ricevuto la chiamata del Catania dicendo prontamente sì al trasferimento sotto il vulcano. Domenica le punte avranno modo di ritrovarsi da avversari, in uno dei confronti più interessanti della seconda giornata del girone C. Montero ha già trovato la via del gol tra le fila biancoverdi, in Coppa Italia contro la Reggiana. Gatto, invece, ha esordito in rossazzurro al cospetto della Paganese fornendo risposte positive ed è alla ricerca del primo centro con il Catania. Chissà che non arrivi proprio a Monopoli, contro la sua ex squadra…

