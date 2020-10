MERCATO: Serie C girone C, le operazioni ufficiali di sabato 3 ottobre

Nella giornata di sabato 3 ottobre si sono concluse ufficialmente varie operazioni di calciomercato in Lega Pro. Per quanto riguarda il girone C, la Ternana ha trovato l’intesa con il Livorno per il passaggio dell’attaccante montenegrino Filip Raicevic in Umbria con la formula del prestito con diritto di riscatto, al contempo Guido Marilungo ha lasciato le Fere per andare a Monopoli.

Il club labronico ha ceduto Agostino Rizzo all’Avellino, il quale ha sottoscritto un biennale con opzione di rinnovo per la terza stagione. La Juve Stabia ha prelevato dal Crotone il giovane difensore Alessandro Garattoni, mentre la Paganese ha ceduto il terzino sinistro Matteo Perri al Ravenna. Leonardo Longo al Cesena dopo essersi svincolato dalla Casertana.

