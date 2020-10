ESCLUSIVA – Pinto, il procuratore: “Condizioni fisiche e contratto, la situazione”

Ancora una volta il laterale sinistro del Catania Giovanni Pinto non figura nella lista delle convocazioni di mister Giuseppe Raffaele, causa problemi fisici. Per aggiornamenti a riguardo, oltre che per avere informazioni aggiuntive circa la trattativa per il prolungamento del contratto, abbiamo sentito il procuratore del ragazzo Alberto Bergossi. Queste le sue parole ai microfoni di TuttoCalcioCatania.com:

“Pinto sta bene. Sente ancora un leggero dolore a calciare, martedì farà una risonanza di controllo. Dovrebbe essere disponibile per la gara successiva. Aveva accusato uno stiramento al collaterale. A correre non sente nulla, ma quando deve calciare forte avverte qualcosa. Meglio essere sicuri, altrimenti rischia di farsi male di nuovo. Entro domenica dovrebbe essere pronto il nuovo contratto. Tra nodo stadio, manto erboso, acquisti, uscite, fideiussioni, quello e quell’altro, Borbone non ha avuto la possibilità di stilarlo in questi giorni. Hanno convocato Pinto in sede per tranquillizzarlo che il prolungamento si farà e non ho dubbi che sia così. Pellegrino è persona seria, mi ha garantito che attende l’arrivo di Giorgio Borbone. Dopodichè mi manderanno il contratto per email. Abbiamo cercato una soluzione che soddisfacesse tutti, i dettagli sono a posto e già concordati. Quando avrò materialmente ricevuto il contratto dalla società, Pinto firmerà. Una pura formalità”.

