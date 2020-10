VIRTUS FRANCAVILLA-CATANIA: in diretta su Radio Fantastica

La radiocronaca della gara Virtus Francavilla-Catania, valevole per la quinta giornata del Campionato Serie C 2020/21, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva su Radio Fantastica (fm 89.2 per Catania e provincia) per effetto dell’acquisizione del “pacchetto 4 diretta radio”. L’assegnazione prevede anche la possibilità di diffusione in streaming. Il Gruppo RMB ripropone la partnership con il Calcio Catania: radiocronaca di Angelo Scaltriti, in collegamento da remoto. Coordinamento editoriale di Giuseppe Costa, regia di Carmelo Narcisi. Negli studi di Belpasso, Fabio Formosa.

Virtus Francavilla-Catania, diretta radiofonica esclusiva gruppo RMB

Radio Fantastica 89.200 Mhz e 98.900 Mhz

Online: http://www.gruppormb.org/radio-fantastica.php

Facebook: https://www.facebook.com/radiofantasticaRMB

