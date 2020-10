SERIE C: girone C, i risultati delle gare delle 17.30. Foggia, Curcio non basta a Catanzaro. Pari Monopoli

Dopo gli anticipi del sabato e le gare con fischio d’inizio alle ore 15.00, sono scese in campo le formazioni chiamata a scendere in campo alle 17.30. Il Catanzaro festeggia al “Ceravolo” la conquista dei tre punti, piegando la resistenza del Foggia per 2-1. Evacuo (17′) e Carlini (73′) in gol per i padroni di casa, dopo che gli ospiti avevano momentaneamente pareggiato i conti con l’ex Catania Curcio (33′). Finisce in parità, invece, il confronto Turris-Monopoli in Campania. Pandolfi sblocca il risultato nelle battute iniziali della ripresa (50′), ma Arlotti (81′) regala un punto prezioso ai biancoverdi.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***