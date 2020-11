BIONDI: prolungamento contrattuale, se ne parlerà più avanti

Dopo avere ratificato i prolungamenti contrattuali di Tommaso Silvestri e Giovanni Pinto (durata triennale), non si registrano novità per quanto concerne il contratto in scadenza di Kevin Biondi. Il catanese classe ’99 vedrà scadere il proprio vincolo con il Catania a giugno 2021. Le parti non hanno ancora affrontato il discorso a 360 gradi, ma potrebbero farlo entro dicembre-gennaio provando a definire un accordo che permetta al ragazzo di continuare ad indossare l’amata maglia rossazzurra e, al Catania, di non perdere a parametro zero un giocatore di qualità nella rosa di Mister Giuseppe Raffaele.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***