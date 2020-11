“Fa male da paura non poter combattere con i miei compagni in questa partita speciale, ma sono con voi, uniti come sempre!”. E’ il messaggio social di Manuel Sarao, attaccante del Catania. Sarao non è riuscito a recuperare in tempo per la disputa del derby, ma anche fuori dal campo esprime tutta la propria vicinanza alla squadra rossazzurra, di scena questa sera allo stadio “Renzo Barbera” e già partita alla volta di Palermo.

