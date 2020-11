CLAITON: “Gara preparata molto bene, abbiamo ampi margini di crescita”

L’esperto difensore brasiliano Claiton analizza la vittoria ottenuta contro la Vibonese, prima al “Massimino” in questa stagione:

“Abbiamo preparato molto bene la gara. Soprattutto il primo tempo. Nella ripresa è subentrata un pò di stanchezza, anche perchè in tanti avevano giocato tre giorni fa ed il campo era molto pesante. Normale concedere qualcosa agli avversari nel secondo tempo. Abbiamo disputato un’ottima prima frazione di gara, interpretata molto bene da tutti noi. Sapevamo di trovare un avversario agguerrito e di gamba, l’unico rammarico è stato quello di non avere chiuso la partita nei primi 45′, avendo costruito tante palle-gol. Cerchiamo di tenere la squadra sempre corta e compatta per subire meno e poter essere già in marcatura preventiva quando attacchiamo”.

“Mi sono ambientato molto bene. Sono quasi al 100% fisicamente, ho saltato la preparazione estiva, mi sono dovuto adattare subito. La squadra ha ampi margini di miglioramento, l’abbiamo visto anche a Bari nonostante la sconfitta, giocando un primo tempo strepitoso sul piano del gioco e del dinamismo. Avendo a disposizione l’intera rosa credo che possiamo giocarci le nostre carte proseguendo il nostro percorso di crescita nel lato sinistro della classifica. Dopo una vittoria è più facile recuperar le energie, si lavora molto più serenamente. Questo però non vuol dire abbassare la tensione, domenica ci sarà un’altra sfida importante e dobbiamo subito lavorare in funzione di quella gara”.

