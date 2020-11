GIUDICE SPORTIVO: ammenda di 2mila euro inflitta al Catania

Il Giudice Sportivo Not. Pasquale Marino, assistito da Silvia Zabaldi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Roberto Calabassi, nella seduta del 10 Novembre 2020, in base alle risultanze degli atti ufficiali, ha deliberato la sanzione disciplinaredell’ammenda di € 2.000,00 al Catania perché, in occasione del derby, “persona non identificata ma riconducibile alla società, durante la gara, si introduceva indebitamente sul recinto di gioco prendendo posto nella panchina aggiuntiva; da tale posizione protestava veementemente contro decisioni arbitrali costringendo l’arbitro ad allontanarlo dal recinto di gioco (r.proc.fed.,r.cc)”.

