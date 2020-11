ILARI (Teramo): “Col Catania prestazione e risultato, ma ci potevano fare male nel secondo tempo”

Carlo Ilari, centrocampista-goleador del Teramo, domenica pomeriggio ha risolto la contesa. Questo il commento di Ilari sul risultato finale di 1-0 acquisito contro il Catania allo stadio “Bonolis”:

“Si è visto tutt’altro Teramo rispetto a Catanzaro, dove la prestazione offerta era stata sottotono. Volevamo rifarci. Vittoria importante, penso che la squadra l’abbia meritata per come ha approcciato e svolto la partita con attenzione e voglia. Col Catania c’è stata sia la prestazione che il risultato, va bene così. Sono contento per i tre punti. Bravissimo Pedro (Costa Ferreira, ndr) a darmi un ottimo pallone che ci ha permesso di andare in vantaggio, peccato perchè potevamo finalizzare qualche ripartenza non sfruttando occasioni importanti per chiudere la gara. Comunque l’importante era vincere e l’obiettivo è stato raggiunto. Nel primo tempo siamo stati in palla, nella ripresa il Catania ha aumentano ritmi e peso offensivo. Riversandosi nella nostra metà campo era chiaro che la partita sarebbe cambiata, dovevamo essere più bravi a chiuderla. Soffrire fino alla fine è bello perchè aumenta la sensazione di essere squadra, però rimanendo in bilico fino all’ultimo abbiamo rischiato un episodio negativo. Guardiamo partita per partita, cerchiamo di migliorare. Il Catania ha avuto delle occasioni per poterci fare male, c’è anche la bravura degli avversari. Cerchiamo di analizzare gli errori e capire dove migliorare, crescendo tutti insieme”.

