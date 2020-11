INFERMERIA: da valutare anche Claiton e Silvestri

Vari dubbi da sciogliere per quanto concerne l’infermeria rossazzurra. Ai vari Tonucci, Pellegrini, Vicente e Piccolo si aggiungono infatti Claiton e Silvestri. Entrambi i difensori sono usciti dal rettangolo verde del “Bonolis” con qualche acciacco fisico, come affermato da mister Raffaele al termine dell’incontro perso col Teramo. Da valutare anche le loro condizioni in vista della Vibonese, avversaria mercoledì sera al “Massimino” per il recupero della 8/a giornata del girone C di Serie C. Sarao e Albertini, in panchina a Teramo per onor di firma, saranno disponibili.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***