PACI (all. Teramo): “Non sono d’accordo con Raffaele, vittoria meritata”

L’allenatore del Teramo Massimo Paci non può che essere felice di commentare la vittoria contro il Catania. Un successo importante per gli abruzzesi, che rialzano prontamente la testa dopo la sconfitta di Catanzaro:

“Dopo Catanzaro abbiamo toccato le corde dell’equilibrio. La squadra oggi è partita forte, dopo un ko a volte in un giocatore può scattare un pò di paura e ansia, invece questo non è successo. Abbiamo avuto una grande partenza. Non ricordo grandi parate di Lewandowskì ma il Catania è una squadra molto forte e qundi era inevitabile soffrire il loro possesso palla nella ripresa. Non era facile mantenere il vantaggio al cospetto di un avversario forte. Si è visto il carattere del Teramo, che difficilmente molla ed è una grande caratteristica questa. Abbiamo costruito almeno tre occasioni in cui potevamo raddoppiare, faccio fatica a comprendere le parole di Raffaele quando dice che al Catania sarebbe stato stretto anche il pareggio. Il possesso palla fine a se stesso non porta il risultato. La nostra è una vittoria meritata. E’ un torneo difficile, secondo me è presto per dire che campionato potremo fare. Posso dire che la partita di Foggia sarà un altro passo fondamentale, ma non vado oltre”.

