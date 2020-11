DA ‘LA SICILIA’ – Castagnini (D.S. Palermo): “Non dimentico l’esperienza etnea. Derby, il campo ci dirà chi merita di più”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato di una sfida da ex molto speciale per Renzo Castagnini, che per tre anni ha vestito la maglia rossazzurra ed oggi ricoprire il ruolo di Direttore Sportivo del Palermo. Castagnini ha rilasciato un’intervista al quotidiano La Sicilia in vista del derby:

“Ho sposato una catanese (Renata Finocchiaro, ex pallavolista) e abbiamo pure casa a Catania, anche se ci abitano più lei e nostra figlia Romona che oggi fa l’avvocato a Reggello, dove sono nato io. Vivo in questa meravigliosa Isola, non dimenticherò mai la mia esperienza in maglia rossazzurra. A Massimino volevo bene, tifosissimo e persona buona”.

“Noi veniamo da un brutto e sfortunato periodo, non c’è dubbio che dobbiamo vincere. Abbiamo un buon potenziale tecnico e una società solida, con un progetto biennale. La conquista della B il primo passo. Catania buona squadra, ben costruita. Anche loro hanno avuto diversi giocatori fuori combattimento, il campo ci dirà chi merita di più”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***