DA ‘LA SICILIA’ – Infermeria: Dall’Oglio migliora ma resta in bilico

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Il quotidiano La Sicilia fa il punto della situazione sull’infermeria rossazzurra in vista della trasferta di Avellino. Rosaia sempre più recuperato (sarà titolare domenica?), mentre Dall’Oglio continua a migliorare ma lo staff, per utilizzarlo o per la convocazione, vuole valutare l’ultima seduta. Manneh, invece, sta seguendo il percorso d’isolamento dopo essere rientrato dagli impegni internazionali. Ancora nessuna novità di rilievo in casa Catania per Piccolo, Gatto, Pellegrini e Tonucci. Anche per Vicente, ora fuori lista, il rientro non è previsto a breve.

