DA ‘LA GAZZETTA DELLO SPORT’ – Noce: “Felice per il ritorno in campo inatteso”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Gazzetta dello Sport’ in rassegna

Chance per Mario Noce dal 1′ domenica ad Avellino? Chissà. Intanto il difensore catanese si è rivisto in campo nel corso della ripresa contro la Turris, dopo essere stato reinserito in lista. La Gazzetta dello Sport evidenzia tutta la voglia del ragazzo di continuare a mettersi a disposizione del gruppo per le prossime partite: “Sono felice per questo ritorno

in campo inatteso – le parole di Noce – Mi sono sempre fatto trovare pronto e speravo di tornare prima o poi in campo per aiutare i miei compagni. Il Catania è la squadra della mia città”.

